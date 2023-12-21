Avrupa Süper Lig için ortak açıklama: 'Karşıyız'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 21.12.2023 - 18:07

Real Madrid ve Barcelona'nın başını çektiği Avrupa Süper Lig'in yankıları sürerken kuruluşlardan orta açıklama geldi.

UEFA, FIFA, LaLiga, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Taraftarlar Birliği, Avrupa Ligleri Birliği ve Avrupa Futbolcular Birliği ortak açıklama yayımlayarak Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Taraftarlar, oyuncular, antrenörler, federasyonlar, kulüpler, ligler ve bu güzel oyunu seven herkes yüksek sesle şunu söylüyor: "Avrupa'da herhangi bir 'süper lig'e yer yoktur. Önemli olan sportif liyakattir. Futbol herkes içindir. Herkese açık olsun. Sahada hak edin" ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA ADALET DİVANI'NIN KARARI

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karara göre; UEFA, 2021 yılında duyurulan Avrupa Süper Ligi projesini iptal ederek rekabet hukukuna aykırı hareket etti.

Buna göre; ne FIFA ne de UEFA, kendi organizasyonları dışındaki bir turnuvaya katılan kulüplere herhangi bir yaptırım uygulama hakkına sahip değil.

Karar ile birlikte Avrupa Süper Ligi'nin yeniden kurulması gündeme gelse de projenin ilk duyurulduğu tarihteki taraftar tepkileri sebebiyle kulüplerin bu konuda çekimser olduğu belirtildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in önderliğindeki 12 kulüp ile duyurulan organizasyonda taraftar tepkileri sebebiyle son olarak sadece Real Madrid ve Barcelona kulüpleri kalmıştı.