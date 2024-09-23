Bizim çocuklar yine sahnede... Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!

Boavista ile karşılaşan Benfica'da Kerem 2 asist yaptı, Orkun Kökçü gol attı.

Bizim çocuklar yine sahnede... Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 23:03

Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Boavista deplasmanında sahne aldı.

Kerem Aktürkoğlu, 11. dakikada Vangelis Pavlidis'in attığı golde asisti yapan isim oldu.


Orkun Kökçü ise 31. dakikada takımının ikinci golünü attı. Orkun'un golünde de asist Kerem'den geldi.

 


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica

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