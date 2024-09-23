Bizim çocuklar yine sahnede... Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!
Boavista ile karşılaşan Benfica'da Kerem 2 asist yaptı, Orkun Kökçü gol attı.
Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Boavista deplasmanında sahne aldı.
Kerem Aktürkoğlu, 11. dakikada Vangelis Pavlidis'in attığı golde asisti yapan isim oldu.
??Kerem Aktürkoğlu’nun asistinde Benfica, Pavlidis ile öne geçti! pic.twitter.com/wTGK7PSen8— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) September 23, 2024
Orkun Kökçü ise 31. dakikada takımının ikinci golünü attı. Orkun'un golünde de asist Kerem'den geldi.
???? 'Bizim Çocuklar' tekrar sahnede!— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) September 23, 2024
??Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında farkı 2'ye çıkardı!pic.twitter.com/A2RQtScGKr
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica
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