Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer itirafı: 'Elim ayağım titriyordu'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:04

Güncelleme: 22.09.2024 - 13:04

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya katılan Kerem Aktürkoğlu, kulübün YouTube hesabına verdiği röportajda transfer sürecini ve yeni takımıyla çıktığı ilk maçtaki duygularını anlattı.

'HAVAALANINDA İMZALADIM'

Transferin son gününden Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu süreçle ilgili şunları söyledi:

"Transfer süreci çok hızlı oldu, sadece bir günde. Havaalanında sözleşme imzaladım. Gece yarısından önce Portekiz'de olmam gerekiyordu. Uçuş 5 saat sürüyor, havaalanına gittik, uçağa bindik ve 23.45'te vardık. O 15 dakika içinde her şeyi imzaladım. 15-20 dakika kadar bekledik ve bana 'Artık Benfica'nın futbolcususun dediler. Beklerken elim ayağım titriyordu. Transfer olacak mı, olmayacak mı diye düşünüyordum. Her şey çok hızlı gelişti. 10/12 saat içinde görüşmeler yapıldı. Duygusaldı ama sonrasında çok keyifliydi."

'BASKI BENİ MOTİVE EDİYOR'

Baskının kendisi için bir motivasyon olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Elbette baskı olması gerekiyor. Dört yıl Galatasaray'da oynadım. Kaptanlık yaptım. İyi ve kötü zamanlarımız oldu. İyi günlerin sevincini ve kötü günlerde yaşananları da biliyorum. Baskı beni motive ediyor. Baskının olmadığı bir ortamda oynamak oyuncuyu zor duruma sokabiliyor. Bu baskıyı aile ortamıyla birleştirmek en önemlisi. Dostluk ve aile ortamını bir arada sürdürürsek başarı kaçınılmaz olacaktır" açıklamasında bulundu.

'ATMOSFER BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Benfica formasıyla ilk maçını anlatan Kerem Aktürkoğlu, "İlk maçım gerçekten inanılmazdı. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını izlerdim. Kartal, o atmosfer beni çok etkiledi. İlk maçımda soyunma odasından çıkıp tünele girdik, ışıklar söndü ve her şey kırmızıydı. O an gerçekten tüylerim diken diken oldu. 60 bin kişi ve her yer kırmızı. Deplasmanda oynadığımız maçları da seviyorum ama evde oynamak muhteşem" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜM STADYUM AYAKTA ALKIŞLADI'

Kerem Aktürkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"O maçtan sonra tüm stadyum ayakta alkışladı. İnanılmaz duygulandım. Burada aile ortamını hissedebiliyorsunuz. İlk günden beri her şey çok güzel. Ülkemde, Galatasaray'da aile ortamında büyüdüm, çok rahat, çok güzel yıllar geçirdim. Burada aile ortamını gerçekten hissedebiliyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI

Benfica'ya transfer olduktan sonra ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu iki karşılaşmada da ağları havalandırdı.