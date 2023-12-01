Avrupa'da hesap karıştı! Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:45

Güncelleme: 01.12.2023 - 09:45

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland'a konuk oldu. Kritik maç Right to Dream Park'ta oynandı.

Jeremie Pignard'ın yönettiği karşılaşmayı ev sahibi Nordsjaelland 6-1 kazandı. Temsilcimiz aldığı mağlubiyetle Avrupa arenasında yer aldığı grupta işleri zora soktu.

LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Nordsjaelland puanını 10'a yükseltip son maçlar öncesi liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı. Grubun diğer maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşan Ludogorets, 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazanıp puanını 9'a yükseltti.

Fenerbahçe ile ikili averajı eşit olan Bulgaristan ekibi, sarı-lacivertlilerin ağır yenilgisiyle birlikte genel averajda öne geçip son maçlar öncesi ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise üçüncü sıraya geriledi.

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Nordsjaelland ise 10 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Kanarya, grubun son maçında Spartak Trnava ile İstanbul'da karşılaşacak.

Fenerbahçe grupta bir iddiası kalmayan Spartak Trnava'yı son hafta mağlup etmesi halinde gruptan çıkacak. Fenerbahçe maçını kazanır, Ludogorets - Nordsjaelland maçı berabere biterse Fenerbahçe grubu lider tamamlayacak. Ludogorets'in kazanması durumunda genel averaja bakılacak.

Nordsjaelland'ın Ludogorets'i yenmesi halinde ise Fenerbahçe grubu ikinci bitirecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava ile berabere kalması halinde Nordsjaelland'ın Ludogorest'i mağlup etmesini bekleyecek. Bu durumda temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlayacak.

5. haftanın ardından grupta oluşan puan durumu şu şekilde:

Nordsjaelland - 10 puan

Ludogorets - 9 puan

Fenerbahçe - 9 puan

Spartak Trnava - 1 puan