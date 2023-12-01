Spor yazarları Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Avrupa'dan malulen emekli'

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:16

Güncelleme: 01.12.2023 - 09:16

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Türk futbolu için çok tatsız bir perşembe gecesini geride bıraktık maalesef. Normal şartlarda, takım kaliteleri tartıya çıkarıldığında Fenerbahçe’nin grubunu lider, Beşiktaş’ın da en azından ikinci bitirmeleri gerekirdi. Ancak maalesef Beşiktaş erken veda etti. Fenerbahçe’nin de liderlik için ipler artık kendi elinde değil. 15 gün sonra Kadıköy’de Trnava’yı yenip, Ludogorets-Nordsjaelland maçına kulak kabartacak temsilcimiz." (Hürriyet)

"AVRUPA'DAN MALULEN EMEKLİ"



Gürcan Bilgiç: "Bir takımın dengeleri bu kadar mı bozulur? Maçı anlatmaya bir soru ile girmek de anlamsız aslında. Sakatlar bir tarafa, UEFA listesine yazılmayanlar (Samet, Emre Mor. Mert Müldür veya Bartuğ) diğer tarafa. İsmail Kartal sahaya 11 kişi çıkartacak ama, kimi nerede oynatacak ? İşte en büyük hata burada oldu. Orta sahanın en iyisi İsmail, stopere geldi. Hem defansı kaybettin, hem merkezi… Tadic forvet arkasına geldi, Symanski sekiz numaraya. Böylece hücum etkinliğindeki ezberlerinde sekteye uğradı, ön taraf kararsız kaldı. İsmail Kartal kenardan gelenlerin neden bu kadar kötü, umarsız, formsuz veya duygusuz olduğunu ya açıklamalı, ya çözüm bulmalı. Kadrosuna bu kadar uzak, beklentilerini hesaplayamayan bir teknik adam olmaz." (Fotomaç)

Ercan Güven: "Grup birinciliğini cami avlusuna terk edilen bebek gibi Kuzey Avrupa’nın buzlu suni çimlerine bırakıp gruptan çıkmayı bile son maçla averaj hesaplarına teslim eden Fenerbahçe’nin derdi neydi? Önce adını koyalım: Fenerbahçe takımı bir aydır “eksik” değil; “yarım”… Hem de kayıp yarım, üstten kaymaklı kısım! Koştuğu her parkurda önde olacak on birini, ortopediste, yatağa veya tribün koltuğuna göndermiş bir takımda sportif geri kayma yaşanacak bazı şeyler kaybedilecekti tabi. Lakin bu kadar farkın ve rezaletin sebebi, Fenerbahçe’nin eksiklerini bilip ona göre oynamak yerine “sahaya 11 kişi çıkıyoruz ya” demesi. Birkaç tanesi kopya gibi gollerle 6-1 yenilen Fenerbahçe şimdilik sadece Avrupa’dan “malulen emekli”." (Milliyet)

"SAHA İÇİNE ODAKLANMA VAKTİ"

Engin Verel: "37 milyon euro değeri olan Danimarka ekibinden 6 yiyen 250 milyon euroluk 'tarihin en iyi Fenerbahçesi'ni izledik bu maçta. Saha dışına değil saha içine odaklanma vakti gelmiştir umarım. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli olmamalı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu maçlarına şahit olmak her vatandaşın yüreğini acıtmıştır. Gerçeklere dönme zamanı..." (Akşam)

İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe, Norsjaelland karşısında skor olarak da oyun olarak da hayal kırıklığı yaşattı. Sakatlıklar hepimizin malumu. Buna bir de fazla forma şansı bulamayan oyuncularla da maça başlayınca sahadaki takımı açıkçası tanıyamadım. Ne savunma yapabildik ne hücum. İşin acı tarafı hiç mücadele edemedik. Kaybedebilirsin ama bu kadar dağınık, mücadele etmeden mağlup olamazsın. İsmail Kartal da dahil bütün oyuncular Fenerbahçe taraftarının öfkesine hazır olsun." (Takvim)