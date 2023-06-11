Avrupa'da oynayacak Türk takımları belli oldu!
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek kulüpler ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası 2023-24 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar şekillendi.
Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlarken, ligi ikinci bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş da tıpkı Fenerbahçe gibi Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR AVRUPA'DA
Lig ikincisi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanması sonrası Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan lig 4.'sü Adana Demirspor da Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
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