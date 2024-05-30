Avrupalı kulüpler ile anılıyordu: Milli futbolcunun menajerinden iddialara yanıt!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisi, İspanya basınına açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu'nun temsilcisi, Real Sociedad'ın milli oyuncu ile ilgilendiği iddialarına yanıt verdi.
Galatasaray'da gündem Kerem Aktürkoğlu... Milli futbolcu, şampiyonluk sonrası ayrılık mesajı vermişti.
25 yaşındaki futbolcu için İspanya'dan Real Sociedad gündeme gelirken Kerem'in menajerinden açıklama geldi.
MENAJERİ İDDİAYI DOĞRULADI
Kerem'in menajeri William D'avila, İspanya merkezli AS'a yaptığı açıklamada, "Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" dedi.
İSTENEN ÜCRET 20 MİLYON EURO
Galatasaray, Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin ilgilendiği başarılı futbolcusu için en az 20 milyon Euro'luk bonservis bekliyor.
Kerem'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2020 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 59 gol attı ve 35 asist yaptı.
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