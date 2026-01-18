Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi

18.01.2026 17:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, ikinci tura kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın ilk günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla tamamlandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Avustralyalı Adam Walton'ı 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.

ABD'li Jenson Brooksby karşısında korta çıkan Kazak Alexander Bublik (10), 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

Büyük Britanyalı Cameron Norrie (26) ise Fransız Benjamin Bonzi'yi 3-2'lik (6-0, 6-7, 4-6, 6-3, 6-4) skorla geçerek yoluna devam etti.

SABALENKA İKİNCİ TURDA

İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka, Fransız Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah önünde 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Taylandlı Mananchaya Sawangkaew ile karşılaşan Büyük Britanyalı Emma Raducanu (28), 2-0 (6-4, 6-1) galip gelerek üst tura çıktı.

Sırp Olga Danilovic ise ABD'li Venus Williams'ı 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Avustralya Açık'a 45 yaşında katılan Williams, turnuvanın ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın tenisçi oldu.

İlgili Konular: #Carlos Alcaraz #aryna sabalenka #Avustralya Açık

İlgili Haberler

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ana tabloda!
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ana tabloda! Rus tenisçi Anastasia Gasanova'yı 2-0 yenen Zeynep Sönmez, kariyerinde üst üste ikinci kez Avustralya Açık ana tablosuna girdi.
Avustralya Açık'ta Zverev ve Paolini ikinci tura çıktı
Avustralya Açık'ta Zverev ve Paolini ikinci tura çıktı Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve İtalyan Jasmine Paolini, ikinci tura yükseldi.
11 numaralı seribaşını eledi: Zeynep Sönmez'den Avustralya Açık'ta tarihi galibiyet!
11 numaralı seribaşını eledi: Zeynep Sönmez'den Avustralya Açık'ta tarihi galibiyet! Avustralya Açık'ta Zeynep Sönmez, ilk turda Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 mağlup etti. Maçta fenalaşan top toplayıcı çocuklardan birine destek olan Zeynep'in hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı.