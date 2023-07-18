Filenin Sultanları Atatürk’ün kızları

18 Temmuz 2023 Salı

Son yıllarda kadın voleybol milli takımımız çok önemli başarılara imza atıyor. 2011’de Avrupa maçlarında 3’üncü oldu ve bronz madalya kazandı. 2020’de Olimpiyat kıta elemesini büyük başarı ile tamamladı. ABD’yi 3-1 mağlup ederek 2018’den sonra ikinci kez finale çıkmayı başardı.

Bu hafta, Filenin Sultanları ABD’nin Arlington kentinde oynanan FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Sultanlar bu galibiyetle dünya sıralamasında birinciliğe çıkarak tarihindeki en iyi konumunu elde etti.

Bu başarı sürekli çalışma ve azmin bir ürünüdür. Sadece bu kadar değil. Bunun arka planındaki temel gerçek şöyledir:

100 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sadece siyasal olarak cumhuriyet rejimini değil, laik ilkelere dayalı, uygar ve çağdaş bir toplumun yaratılmasını da öngörüyordu. Atatürk’ün temel amacı, kadın ve erkeğin eşit olduğu çağdaş ve modern bir toplum yaratmaktı. Kabul etmeliyiz ki laik Cumhuriyetin kurucu değerleri konusunda son yıllarda ve özellikle seçimlerden sonra tartışmalı durumlar yaratılmıştır. Cumhuriyetin temel felsefesi ve Atatürk Devrimleri, yıpratılmak isteniyor. Bu koşullar altında voleybolcu kızlarımız, çağdaş bir toplumun tartışılmaz simgesi olarak ortaya çıkmışlardır. Şu gerçekler önemlidir:

- Böylesi modern bir kadın voleybol takımını Ortadoğu’da başka bir Müslüman toplumu çıkarabiliyor mu?

- Eğer, Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet olmasaydı, onun Aydınlanma devrimleri gerçekleşmeseydi, böylesi genç ve yetenekli bir kadın voleybol milli takımı oluşturulabilir miydi?

Kadın voleybol milli takımımızın başarısı büyük Atatürk Cumhuriyetinin bir ürünüdür. Bu nedenle voleybolcu, sporcu kızlarımız aynı zamanda, Atatürk’ün hedef koyduğu çağdaş Türkiye’nin kanıtlayıcıları olmuşlardır.

Onlar sadece sporculuğu değil, çağdaşlığın ve uygarlığın başarısını simgeliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin adını bütün dünyada yükseltiyorlar, bayrağımızı şeref gönderine çekerek onurla dalgalanmasını sağlıyorlar.

Türk toplumuna böylesi zaferleri tatma olanağını verdikleri için genç kızlarımıza, Filenin Sultanları’na teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, laik Cumhuriyete inançlarımızı da tazeliyoruz.

Kadın voleybol milli takımımızı, Atatürk’ün kızlarını kutluyoruz. Onlara saygı duyuyoruz.