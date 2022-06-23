Avusturyalı futbolcu Martin Hinteregger'den yeşil sahalara erken veda

23 Haziran 2022 Perşembe, 18:37

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Martin Hinteregger, 29 yaşında kariyerini noktaladı.

Alman ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Avusturyalı stoperin isteği doğrultusunda 2024 yılına kadar devam eden sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Kulüpte geçirdiği zamanı minnettarlık ve mutlulukla hatırlayacağını belirten Hinteregger, "Kulübe ve taraftarlarına sıkı sıkıya bağlılığım devam edecek. Avrupa'da devam eden yolculuklarında takımı bir taraftar olarak destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Hinteregger, Alman ekibinde forma giydiği 3,5 yılda 138 maça çıktı ve 14 gol attı.

Eintracht Frankfurt, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek şampiyon olmuştu.

TARTIŞMA YARATAN ORGANİZASYON

Eintracht Frankfurt ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Martin Hinteregger, iki hafta önce aşırı sağcı Avusturyalı politikacı Heinrich Sickl ile birlikte düzenlediği organizasyon nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Geçmişindeki Alman Neo-Nazi örgütü ‘Nationalist Front’ (Nasyonalist Cephe) üyeliği nedeniyle Avusturya’da tartışma konusu olan Heinrich Sickl ile ilişkisi hakkında konuşan Martin Hinteregger, şunları söylemişti:

“Heinrich Sickl’ın sağ parti FPÖ’de politika yaptığını biliyordum. Ancak ırkçı açıklamalarından haberim yoktu. Politikayla pek ilgili değilim. Bundan sonra birlikte çalıştığım insanları daha iyi araştıracağım. Beni tanıyan herkes, özgürlükçü olduğumu ve insan haklarına verdiğim önemi bilir. Bun turnuvayı düzenlerken de kimseyi kırmak istememiştim. Bu nedenle istemeden de olsa rahatsızlık verdiğim herkesten özür diliyorum.”