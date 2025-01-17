Axel Disasi kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Axel Disasi kaç yaşında, nereli? Axel Disasi hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, Chelsea forması giyen Axel Disasi ile ilgileniyor. Peki, Axel Disasi kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Axel Disasi kaç yaşında, nereli? Axel Disasi hangi takımlarda oynadı?

Axel Disasi kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Axel Disasi kaç yaşında, nereli? Axel Disasi hangi takımlarda oynadı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:22

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, savunmaya yapılacak takviye için yeni bir ismi gündemine aldı. Cimbom, Axel Disasi'yi transfer etmek istiyor. Peki, Axel Disasi kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Axel Disasi kaç yaşında, nereli? Axel Disasi hangi takımlarda oynadı?

AXEL DISASI KİMDİR?

Axel Wilson Arthur Disasi Mhakinis Belho 11 Mart 1998 yılında dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Premier League takımlarından Chelsea'de forma giymektedir.

AXEL DISASI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Paris FC B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Paris FC, Reims B, Reims ve Monaco takımlarında forma giydi.


Etiketler: #Axel Disasi #transfer #galatasaray

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