Yayınlanma: 15.01.2025 - 22:05

Güncelleme: 15.01.2025 - 22:05

Sezonun ilk yarısını Galatasaray'ın ardından ikincilik koltuğunda bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kanarya, Premier Lig'de top koşturan yıldız stoper oyuncusu Lloyd Kelly'le kadrosunu güçlendirmek istiyor. Peki, Lloyd Kelly kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lloyd Kelly kaç yaşında, nereli? Lloyd Kelly hangi takımlarda oynadı?

LLOYD KELLY KİMDİR?

Lloyd Kelly 6 Ekim 1998 yılında İngiltere’nin Bristol kentinde dünyaya geldi. Jamaika asıllı İngiliz oyuncu etkili sol ayağı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Newcastle United ile 30 Haziran 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu sol ve sağ stoper olarak görev yaparken güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

LLOYD KELLY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İngiltere U20 takımıyla 9 karşılaşmada forma giyen oyuncu U21 takımıyla ise ilk maçına 15 Kasım 2018 tarihinde çıktı.Profesyonel futbol kariyerine Bristol City’de başlayan oyuncu 2011-2017 yılları arasında kulübün altyapısında forma giydi.2017-2018 sezonunda profesyonel imzayı atan oyuncu burada geçirdiği başarılı sezonun ardından Bournemouth’a 14.8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Sezon başındaki yaz transfer döneminde ise Bournemouth takımından bedelsiz olarak Newscastle United’ın yolunu tuttu.Lloyd Kelly kariyerinde Premier Lig’de 63, Championship’ta ise 120 karşılaşmada forma giydi.