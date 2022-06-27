Axel Witsel, Atletico Madrid'e imzayı atıyor

Fransız basını, Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'in Atletico Madrid'e imza atmasının beklendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:50
Axel Witsel, Atletico Madrid'e imzayı atıyor
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Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'in, yeni takımı netleşiyor.

Fransız basınında yer alan habere göre; Belçikalı futbolcunun, Galatasaray ve Marsilya seçeneklerine rağmen tercihinin Atletico Madrid olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞME BİR YILLIK

Axel Witsel'in bu hafta içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İspanyol devinde resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun kontratının bir yıllık olacağı ve sözleşmede opsiyon da olacağı ifade edildi.


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