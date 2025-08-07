Ayhancan Güven kazanmak için piste çıkıyor

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun 5. yarış hafta sonunda Almanya’daki ikonik Nürburgring pistinde mücadele edecek.

Hafta sonu programı, yarın (8 Ağustos) TSİ 09.40 ve TSİ 14.35’te gerçekleştirilecek iki antrenman seansıyla başlayacak. Cumartesi günü (9 Ağustos) TSİ 10.35’te sıralama turları koşulacak, ardından haftanın ilk yarışı TSİ 14.30’da başlayacak. Pazar günü (10 Ağustos) ise aynı saatlerde sıralama ve yarış seanslarıyla hafta sonu tamamlanacak.

Porsche 911 GT3 R ile yarışan Ayhancan Güven, sezona Oschersleben pistinde kazandığı tarihi zaferle başlamış ve DTM’de yarış kazanan ilk Türk pilot olmayı başarmıştı. Daha sonra Hollanda’nın Zandvoort pistinde bir zafer daha elde eden Red Bull sporcusu, Nürburgring’de de podyum hedefliyor.