Ayıyla dövüşen Rus boksör Ilya Medvedev'in durumu ağır

23 Ekim 2021 Cumartesi, 13:02

Rus boks şampiyonu Ilya Medvedev, Rusya'daki Irtysh Nehri'nde bir balık avı gezisindeyken, 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı.

Ayı tarafından çabucak hırpalanan Dudnik orada hayatını kaybetti.

Ayı daha sonra Medvedev'e saldırdı. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla hayvanı etkisiz hale getirmeye çalıştı

Medvedev'in ayıyı bir bıçakla öldürdüğü, ancak olay sırasında ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. Rus boksörün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu aktarıldı.