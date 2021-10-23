Ayıyla dövüşen Rus boksör Ilya Medvedev'in durumu ağır
Rus boks şampiyonu Ilya Medvedev, arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca boğuşmasının ardından ağır yaralandı. Boksörün durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Rus boks şampiyonu Ilya Medvedev, Rusya'daki Irtysh Nehri'nde bir balık avı gezisindeyken, 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı.
Ayı tarafından çabucak hırpalanan Dudnik orada hayatını kaybetti.
Ayı daha sonra Medvedev'e saldırdı. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla hayvanı etkisiz hale getirmeye çalıştı
Medvedev'in ayıyı bir bıçakla öldürdüğü, ancak olay sırasında ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. Rus boksörün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu aktarıldı.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Tahminler alt üst! 2 kez güncelledi
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Kuruçay'ın ölümünde kahreden ayrıntı
- Yavaş yavaş açılıp çöküyor
- AKP tarihinin en düşük bandında