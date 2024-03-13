Aykut Kocaman şampiyonluk yarışını yorumladı: 'Yüzde 51...'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:59

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:59

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertli takımla Galatasaray arasında yaşanan şampiyonluk mücadelesini değerlendirdi.

Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe'nin fikstür açısından dezavantajlı duruma geldiğini belirtirken Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında önde olduğunu belirtti.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"İki takımında neredeyse 2.6 puan ortalamasının üzerinde gittiği, iki takımın başını alıp gittiği üstelik de böyle nefes nefese gittiği bir lig ben hiç hatırlamıyorum. Çok ilginç bir süreç. Galatasaray - Fenerbahçe maçına kadar böyle gider gibi güzüküyor.

"FİKSTÜR FENERBAHÇE'NİN ALEYHİNE DÖNDÜ"

"Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesinden sonra fikstür biraz Fenerbahçe'nin aleyhine döndü gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki 10 maçında Trabzon deplasmanı var, Galatasaray deplasmanı var ve içeride Beşiktaş'la oynayacak."

"Fenerbahçe eğer sezon başındaki zihinsel, ruhsal ve fiziksel enerjisini yakalarsa 10 maçı da kazanma becerisine, gücüne sahip. Ama şu anda o enerji çok gözükmüyor. Maç kazanıyor ama son maçlarda daha fazla geriye düştükten sonra maçı çevirmek için uğraşarak kazanıyor. Maçın başlarında, ilk 20-25 dakikalık bölümde hemen 2-0. 3-0'ı yakalayan takımdan uzak görünüyor."

"ŞU ANDAKİ DURUM YÜZDE 51 FENERBAHÇE'NİN ALEYHİNE"

"Önümüzdeki 10 maçın zorluk derecesi ve şu andaki durum Fenerbahçe açısından şampiyonluk yolunda büyük bir dezavantaj. Eğer fikstürün zorlaşmasını zihinsel olarak yerleştirebilir ve buna uygun bir enerji çıkarabilirse bu sefer bunu tam tersine de çevirebilir. Ama ihtimal olarak, bugünkü gidişatta gözüken şu andaki durum yüzde 51 tarafından bakılırsa Fenerbahçe'nin aleyhine gibi gözüküyor."

"Galatasaray da aslında sıkıntılı bir sürecinde fikstür açısından sıkıntılı bir süreci bitirdi. Şimdi nispeten fikstür açısından daha önü açık, üstelik Fenerbahçe maçını da kendi sahasında oynayacağını düşünürsek..."

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI..."



"Fenerbahçe için söylediğim şeylerin Galatasaray için ters etkisinin de olması ihtimal dahilinde. 'Nasıl olsa' duygusu bütün bu grubun içinde hepsine olmasa da ana oyunculardan birkaç tanesinin içine girerse, 'Bundan sonraki maçlarımız kolay, zaten Fener'le de içeride oynuyoruz' duygusu biraz galebe çalarsa bu sefer hiç beklenmedik şekilde dengeler yüzde 51 Fenerbahçe tarafına doğru dönebilir."

"Tamamen grupların maçlara odaklanma hali bundan sonra öne çıkacak gibi görünüyor. Böyle bir rakam yok yani 2.6'ları geçiyor puan ortalaması. Şu anda Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı böyle bir Galatasaray'ın olması, Galatasaray'ın en büyük şanssızlığı da böyle bir Fenerbahçe'nin olması. Yoksa şu anda şampiyonluğu ilan etmiş durumda olabilirlerdi. Şampi... durumda olabilirlerdi."