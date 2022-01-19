Aykut Kocaman'dan Alex de Souza'ya: Umarım çok daha iyi bir teknik adam olur
Brezilya'da antrenörlük kariyerine devam eden Alex de Souza katıldığı bir soru cevap etkinliğinde Fenerbahçe'yle ilgili de konuştu ve Aykut Kocaman için, "Tanıdığım en kötü teknik direktör" dedi. Bu açıklamaya Aykut Kocaman'dan yanıt geldi.
Futbolculuk kariyerinde ülkemizde Fenerbahçe ile efsaneleşen ve şu anda Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza, soru-cevap etkinliğine katıldı.
2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, müthiş bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı.
Efsane oyuncu, yıldızının barışmadığı Aykut Kocaman'la ilgili olarak çok konuşulacak sözler sarf etti.
Alex'e "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklinde soru yöneltildi. Alex de Souza bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" şeklinde yanıt verdi.
KOCAMAN'DAN YANIT GELDİ
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'dan, Alex de Souza'nın bu açıklamasına yanıt gecikmedi. Kocaman, Play Spor'a yaptığı özel açıklamada, eski Fenerbahçeli'ye yanıt verdi.
İşte Kocaman'ın açıklaması:
"Açıkçası ilk duyduğumda Alex’in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Kendi görüşüdür, saygı duyarım. Antrenörlüğe yeni başladı, umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur."
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