Aykut Kocaman'dan Alex de Souza'ya: Umarım çok daha iyi bir teknik adam olur

19 Ocak 2022 Çarşamba, 18:05

Futbolculuk kariyerinde ülkemizde Fenerbahçe ile efsaneleşen ve şu anda Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza, soru-cevap etkinliğine katıldı.

2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, müthiş bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı.

Efsane oyuncu, yıldızının barışmadığı Aykut Kocaman'la ilgili olarak çok konuşulacak sözler sarf etti.

Alex'e "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklinde soru yöneltildi. Alex de Souza bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" şeklinde yanıt verdi.

KOCAMAN'DAN YANIT GELDİ

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'dan, Alex de Souza'nın bu açıklamasına yanıt gecikmedi. Kocaman, Play Spor'a yaptığı özel açıklamada, eski Fenerbahçeli'ye yanıt verdi.

İşte Kocaman'ın açıklaması:

"Açıkçası ilk duyduğumda Alex’in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Kendi görüşüdür, saygı duyarım. Antrenörlüğe yeni başladı, umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur."

