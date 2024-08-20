Aynı durumda olsa sahaya iner miydi? Dursun Özbek'ten Ali Koç yanıtı!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a konuk olacak Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, basın mensuplarına konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında yaşadığı saldırı hakkında fikri sorulan Özbek, "Benim görevim saha içinde değil. Ben başkanım, başkanın görevleri arasında ne yapması gerektiği bellidir. Onun için yeşil saha futbolculara ait" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Yarın oynanacak Young Boys karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın alışık olduğu bir yer. Young Boys ile bir play-off maçımız var. Yarın birinci maçı oynayacağız, hazırız. İnşallah, önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarlarımıza dinleteceğiz. Tabii Young Boys'a ayrı bir önem atfediyoruz. İnşallah yarın başarıyla döneceğiz" diye konuştu.
"BENİM GÖREVİM SAHA İÇİNDE DEĞİL"
Ligin henüz başında olduklarını ve her geçen gün takımın performansının arttığını dile getiren Özbek, "Sezon başında bunlar normal. Sezon daha yeni başladı. Ama performansımız her hafta artıyor. Dolayısıyla ligin ortalarına doğru Galatasaray performansını yükselterek devam edecek. Daha güzel bir futbol seyrettirmek amacımız. Bunun için teknik kadromuz, çalışanlarımız, futbolcularımız özellikle son derece güzel bir havamız var şu an takımın içinde. Transferlerden son derece memnunuz. Teknik ekibim son derece memnun. Bundan sonra artık takımın birbirine alışması… Zaten şampiyon kadroyu koruyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde performansı çok daha yukarı çıkmış bir Galatasaray izleyeceğiz. Sezon başında en tepeye ulaşmak mümkün değil. Ama çalışmalarımız Galatasaray'ın performansını yükseltmek yönünde" ifadelerini kullandı.
Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında düşünceleri sorulan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"Keşke olmasaydı. Tabii Türk futbolunun böyle kaotik bir ortama sürüklenmesi kabul edilebilir değil. Açıklamamızda da ifade ettik. İnşallah bu bize bir ders olur. Artık inşallah futbolun iki takım arasında sahada oynanmasını sağlarız. Burada herkese görev düşüyor, bütün takımlara. Ben bu itidali defalarca söyledim. Biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü iş başka bir boyuta evriliyor."
"YEŞİL SAHA FUTBOLCULARA AİT"
Dursun Özbek, aynı durumda kalmaları halinde sahaya inip inmeyecekleriyle ilgili, "Benim görevim saha içinde değil. Ben başkanım, başkanın görevleri arasında ne yapması gerektiği bellidir. Onun için yeşil saha futbolculara ait. Başkanın görevi bu işi yönetmektir" dedi.
Süper Lig'deki yarış ile ilgili düşünceleri sorulan Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:
"Ligin kalitesi bence yükseldi. Takımların sezonun ortasına doğru performanslarını en tepeye çıkartmasıyla daha keyifli maçlar izleneceğini düşünüyorum. Bu sene çetin bir lig bizi bekliyor. Avrupa'da çetin maçlar olacak. Her turnuvada takımımız olacak. Biz de Young Boys'u geçip, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız mutlaka. Güzel bir sene bizi bekliyor. Hedefimiz beşinci yıldızı takmak. 2025'te 25'inci şampiyonluğu kazanmak. O hedefe doğru yürüyoruz."
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