Ayrılmak istediği iddia edilmişti: Beşiktaş'tan Vaclav Cerny açıklaması!

Beşiktaş, sezon başında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Çek yıldız Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cerny'nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny'nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.
Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
19 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Bu sezon Beşiktaş forması ile 19 maça çıkan Cerny, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.