Ayşegül Mert Antalya'da finale yükseldi
Milli tenisçi Ayşegül Mert, kariyerinde bir ilki yaşayarak W15 Antalya Megasaray Tenis Academy Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi.
Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Academy Kupası'nda finale kaldı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, yarı finalde Romanya'dan Simona Ogescu'yla karşılaştı.
Ayşegül Mert
KARİYERİNDE BİR İLK
Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Ayşegül Mert, kariyerinde ilk kez tekler finaline yükseldi.
Milli sporcu finalde yarın Rusya'dan Diana Demidova'yla karşılaşacak.
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