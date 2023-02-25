Ayşegül Mert Antalya'da finale yükseldi

Milli tenisçi Ayşegül Mert, kariyerinde bir ilki yaşayarak W15 Antalya Megasaray Tenis Academy Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:40
Ayşegül Mert Antalya'da finale yükseldi
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Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Academy Kupası'nda finale kaldı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, yarı finalde Romanya'dan Simona Ogescu'yla karşılaştı.

Ayşegül Mert

KARİYERİNDE BİR İLK

Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Ayşegül Mert, kariyerinde ilk kez tekler finaline yükseldi.

Milli sporcu finalde yarın Rusya'dan Diana Demidova'yla karşılaşacak.


Ayşegül Mert W15 Antalya Megasaray Tenis Academy Kupası Türkiye Tenis Federasyonu

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