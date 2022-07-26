Gustavo Henrique kimdir? Gustavo Henrique kaç yaşında? Gustavo Henrique hangi takımda oynuyor?
Futbolda rekabet transfer döneminde de sürüyor. Takımlardan üst üste gelen transfer haberlerinde bugünün bomba transferini Sarı-Lacivertliler gerçekleştirdi.Fenerbahçe Kulübü, Gustavo Henrique transferi için Flamengo ve kendisi ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu. Peki, Gustavo Henrique kimdir? Gustavo Henrique kaç yaşında? Gustavo Henrique hangi takımda oynuyor?
Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak hazırlanan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı kulüp Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Oyuncunun, detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı belirtildi. İşte, Gustavo Henrique'ya dar merak edilenlerin cevabı..
GUSTAVO HENRİQUE KİMDİR?
24 Mart 1993 doğumlu Gustavo Henrique, Série A kulübü Flamengo için stoper olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcudur.
São Paulo'da doğan Gustavo Henrique, erken yaşta Salvador, Bahia'ya taşındı. Futbol kariyerine Vitoria takımında başlayan Henrique 2007 yılında Santos B takımına katıldıktan sonra 2012 yılında Santos A takımıyla ilk maçına çıktı. Uzun yıllar Santos fotması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer olmuştur. Kariyerinde Santos ve Flamengo formasını giyen genç oyuncu toplamda 10 maça çıkmış ve 2 gollük katkı sağlamıştır.
Şu anda stoper olarak Fenerbahçe'ye katılan Henrique, 24 yaşında. Stoper mevkisinde forma giyen 1,96 boyundaki Gustavo Henrique, sağ ayağına hakimdir.
TRANSFERİN RAKAMLARI
Fenerbahçe'nin, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacağı belirtildi.
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