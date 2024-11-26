Galatasaray yenilgisi sonrası... Jose Mourinho'da büyük değişim!

"AYNISINI DÜŞÜNÜYORUM"

1- Galatasaray maçının ardından herkes Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak mücadeleye gözlerini çevirdi. Portekizli çalıştırıcı zorlu mücadeleden önce “Fenerbahçe ne düşünürse ben de aynısını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin başarısı için çalışıyorum ve Trabzon’a kazanmaya gideceğiz” demeciyle hem oyuncularına hem de camiaya güven aşıladı. Bordo-mavililerle yapılan maçta konsantrasyon bir an düşmedi, galibiyet golü de 90+8’de Amrabat’tan geldi.