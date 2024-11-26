Galatasaray yenilgisi sonrası... Jose Mourinho'da büyük değişim!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray yenilgisinin ardından olumlu anlamda değiştiği kaydedildi.
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho, ‘normal maç’ dediği ve kaybettiği Galatasaray derbisinden büyük ders çıkardı. Eski kimliğine bürünen ve camiaya özgüven veren Portekizli çalıştırıcı hem maçları hem de oyuncularını kazandı.
GALATASARAY'IN ARDINDAN DEĞİŞTİ
Fenerbahçe’de Jose Mourinho rüzgârı esmeye başladı. Milliyet'in haberine göre, sezon başında büyük umutlarla ve büyük destekle takımın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, özellikle ‘normal maç’ dediği ve Kadıköy’de kaybettiği Galatasaray derbisinin ardından değişim yaşadı. Eski günlerine adeta geri dönen sarı-lacivertli takımın teknik patronun değişimi ise şöyle oldu:
"AYNISINI DÜŞÜNÜYORUM"
1- Galatasaray maçının ardından herkes Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak mücadeleye gözlerini çevirdi. Portekizli çalıştırıcı zorlu mücadeleden önce “Fenerbahçe ne düşünürse ben de aynısını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin başarısı için çalışıyorum ve Trabzon’a kazanmaya gideceğiz” demeciyle hem oyuncularına hem de camiaya güven aşıladı. Bordo-mavililerle yapılan maçta konsantrasyon bir an düşmedi, galibiyet golü de 90+8’de Amrabat’tan geldi.
GÖNDERMELERDE BULUNDU
2- İlk göreve geldiği dönemde takımın performansını değerlendiren Mourinho, artık hakemler ve ezeli rakipleri Galatasaray hakkında da konuşmaya başladı. Özellikle Kayserispor’u yendikten sonra “Her Galatasaray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir sonraki rakiplerinin 3 oyuncusu sarı kart sınırındayken 4’üncü sarı kartı görebiliyorlar. Mantıksız çok fazla şey var” diyerek göndermede bulundu.
KİMSEYE SIRTINI ÇEVİRMEDİ
3- Hiçbir futbolcusuna sırtını çevirmedi, aksine onları oynatamadığı için üzüntüsünü dile getirdi. Milli arada oynanan Zenit maçında az süre alan isimleri görme şansı buldu. Ardından da Kayserispor maçında daha önce sadece 23 dakika süre alan Oğuz Aydın’a ilk 11’de şans verdi. Milli futbolcu da 2 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu.
TARAFTARI DA KAYBETMEDİ
4- Taraftardan zaman zaman tepki alsa da onları da kaybetmedi. ‘Mourinho etkisini şu anda değil, sezon sonunda görebilirsiniz. Çünkü başarı kupalar kazanmaktır’ diyerek kendine duyduğu özgüveni puan kaybettiği zaman bile herkese gösterdi.
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