Derbide kazanan Galatasaray: 5 maçlık galibiyet serisi...
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 74-71 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar 74-71 kazandı.
5 MAÇLIK SERİ
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki galibiyet serisini 5 maça yükseltti.
Karşılaşmadaki periyot skorları şu şekilde:
1.P: Beşiktaş 17-14 Galatasaray Çağdaş Faktoring
2.P: Beşiktaş 24-17 Galatasaray Çağdaş Faktoring
3.P: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Çağdaş Faktoring
4.P: Beşiktaş 10-18 Galatasaray Çağdaş Faktoring
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