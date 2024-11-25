Derbide kazanan Galatasaray: 5 maçlık galibiyet serisi...

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 74-71 mağlup etti.

Derbide kazanan Galatasaray: 5 maçlık galibiyet serisi...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 19:47

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar 74-71 kazandı.

5 MAÇLIK SERİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki galibiyet serisini 5 maça yükseltti.

Karşılaşmadaki periyot skorları şu şekilde:

1.P: Beşiktaş 17-14 Galatasaray Çağdaş Faktoring

2.P: Beşiktaş 24-17 Galatasaray Çağdaş Faktoring

3.P: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Çağdaş Faktoring

4.P: Beşiktaş 10-18 Galatasaray Çağdaş Faktoring


Etiketler: #beşiktaş #Galatasaray Çağdaş Faktoring #galatasaray #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

AZ Alkmaar maçı öncesi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a kötü haber!

AZ Alkmaar maçı öncesi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray başvuru yapmıştı: TFF'den fikstür kararı!

Galatasaray başvuru yapmıştı: TFF'den fikstür kararı!
Galatasaray'da Mauro Icardi için kritik karar haftası!

Galatasaray'da Mauro Icardi için kritik karar haftası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler