AZ Alkmaar maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Morata açıklaması!

AZ Alkmaar - Galatasaray maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sağlık durumuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama yapıldı.

AZ Alkmaar maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Morata açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 13:32

Galatasaray'ın Alkmaar ile oynadığı maçta sakatlanan Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı kırmızılı kulüpten Morata'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

Morata'nın en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Golcü oyuncu bu durumda 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemecek.


Etiketler: #Alvaro Morata #sakatlık #galatasaray

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