Morata'dan Galatasaray'a kötü haber!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:34

Güncelleme: 15.02.2025 - 10:34

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata, AZ Alkmaar'a 4-1 kaybedilen UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçına ilk 11'de başlamıştı.

Sabah'ta yer alan haberde İspanyol forvetin, adalesinde ağrı ve batma hissettiği bu nedenle MR'a gireceği belirtildi.

Son durumu henüz netlik kazanmayan Morata'nın Çaykur Rizespor maçında oynamasına düşük ihtimal veriliyor.

Okan Buruk'un AZ Alkmaar rövanşı ve derbi öncesi Çaykur Rizespor deplasmanında Morata'yı riske etmek istemediği aktarıldı.

Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol katkısı verdi.