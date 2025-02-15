Morata'dan Galatasaray'a kötü haber!

AZ Alkmaar maçında adalesinde ağrı ve batma şikayeti olan Alvaro Morata'nın MR'a gireceği belirtilmişti. Morata'nın durumu henüz net olmasa da yıldız futbolcunun Çaykur Rizespor maçında görev yapması beklenmiyor.

Morata'dan Galatasaray'a kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:34

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata, AZ Alkmaar'a 4-1 kaybedilen UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçına ilk 11'de başlamıştı.

Sabah'ta yer alan haberde İspanyol forvetin, adalesinde ağrı ve batma hissettiği bu nedenle MR'a gireceği belirtildi.

Son durumu henüz netlik kazanmayan Morata'nın Çaykur Rizespor maçında oynamasına düşük ihtimal veriliyor.

Okan Buruk'un AZ Alkmaar rövanşı ve derbi öncesi Çaykur Rizespor deplasmanında Morata'yı riske etmek istemediği aktarıldı.

Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol katkısı verdi.


Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #sakatlık

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