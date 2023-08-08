Aziz Behich 9 yıl sonra Avustralya'ya geri döndü
Türk asıllı Avustralyalı futbolcu Aziz Behich, ülkesinin takımı Melbourne City'ye transfer oldu.
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Aziz Behich, doğum yeri Avustralya'ya yıllar sonra geri döndü.
Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Aziz Behich, Melbourne City'ye 2 yıllık imza attı. İmza sonrası konuşan Aziz Behich, "Ülkeme dönmek, arkadaşlarım ve ailemle birlikte olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.
9 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Behich, bu imzayla 9 yıl aradan sonra Avustralya'ya geri dönmüş oldu.
57 kez Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen 32 yaşındaki sol bek, geçen yıl Dundee United'da 36 maçta 4 gol ve 4 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.
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