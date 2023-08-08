Aziz Behich 9 yıl sonra Avustralya'ya geri döndü

Türk asıllı Avustralyalı futbolcu Aziz Behich, ülkesinin takımı Melbourne City'ye transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 07:40
Aziz Behich 9 yıl sonra Avustralya'ya geri döndü
Abone Ol google-news

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Aziz Behich, doğum yeri Avustralya'ya yıllar sonra geri döndü.

Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Aziz Behich, Melbourne City'ye 2 yıllık imza attı. İmza sonrası konuşan Aziz Behich, "Ülkeme dönmek, arkadaşlarım ve ailemle birlikte olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

9 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Behich, bu imzayla 9 yıl aradan sonra Avustralya'ya geri dönmüş oldu.

57 kez Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen 32 yaşındaki sol bek, geçen yıl Dundee United'da 36 maçta 4 gol ve 4 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.


Aziz Behich Melbourne City transfer Avustralya

İlgili Haberler

PSG, Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattı

PSG, Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattı
Real Madrid, İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ı kadrosuna kattı

Real Madrid, İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ı kadrosuna kattı
Manchester City, Josko Gvardiol'u kadrosuna kattı

Manchester City, Josko Gvardiol'u kadrosuna kattı

En Çok Okunan Haberler