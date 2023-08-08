Aziz Behich 9 yıl sonra Avustralya'ya geri döndü

Yayınlanma: 08.08.2023 - 07:40

Güncelleme: 08.08.2023 - 07:43

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Aziz Behich, doğum yeri Avustralya'ya yıllar sonra geri döndü.

Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Aziz Behich, Melbourne City'ye 2 yıllık imza attı. İmza sonrası konuşan Aziz Behich, "Ülkeme dönmek, arkadaşlarım ve ailemle birlikte olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

9 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Behich, bu imzayla 9 yıl aradan sonra Avustralya'ya geri dönmüş oldu.

57 kez Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen 32 yaşındaki sol bek, geçen yıl Dundee United'da 36 maçta 4 gol ve 4 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.