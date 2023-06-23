Aziz Yıldırım: 'Cumhurbaşkanı'ndan 50 milyon istedim'

Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:47

Güncelleme: 23.06.2023 - 16:48

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısında konuştu.

Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün siyaset ile kavga etmemesi gerektiğini belirterek, "Bizim siyasette yerimiz yok. 20 senede bir gün kime oy attığımı söylemedim. Yönlendiremezsin, burada kavga çıkar. Fenerbahçe'ye ve ülkeye zarar verirsin" ifadelerini kullandı.

"SİYASETLE KAVGA ETMEMELİ"

Fenerbahçe'nin siyasetle kavga etmemesi gerektiğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin siyaset ile kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz. 3 Temmuz ile birlikte ekonomik anlamda çok büyük darbe aldık. Bunu en iyi bilenlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu kayıpları telafi etmek için yardım edecek en önemli isim de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Her gittiğimde bir şeyler için izin istedik, yardım etti" şeklinde konuştu.

"50 MİLYON İSTEDİM"

Aziz Yıldırım ayrıca, "Bir gün Cumhurbaşkanı'ndan 50 Milyon para istedim. 'Beşiktaş'a vermişsiniz, ben de istiyorum' dedim. Rıdvan Dilmen de yanımda, gülüyor. '5 Milyon mu?' dedi. Rıdvan'a dedim 'Niye güldün?' İşaret etmiş, 'Bak şimdi zıplatacağım' demiş. Aldım tabii parayı. Bütün kulüplere yardım ediyorlar. Şimdi Galatasaray'a etmişler. Dereağzı'nı isteyecekler. Bu ilişkileri geliştirmek lazım. Mahkeme ile bir şey olmaz" şeklinde konuştu.