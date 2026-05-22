Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a çağrı: 'Fenerbahçe'yi hep birlikte şampiyonluğa taşıyalım'

22.05.2026 14:27:00
Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapacağı başkanlık seçimi öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi.

 Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi ile Futbol AŞ Yönetimi beraber kulübü yönetecek. Yönetimin için Feridun Geçgel var. O da bizimle beraber Futbol AŞ'de olacak. Rahatızlığından dolayı bugün katılamadı.  Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol AŞ'ye şu an ismini söylemek istemediğim 3-4 isim daha gelecek.

“FENERBAHÇELİ, FENERBAHÇELİNİN RAKİBİ OLAMAZ”

"Sayın Hakan Safi ve arkadaşlarını selamlıyor, kendilerine başarılar diliyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil. Fenerbahçeli, Fenerbahçelinin rakibi olamaz. 120 yıllık koca çınar ne Aziz Yıldırımlar, ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın yarısında benim emeğim geçti ve kendime baktığımda hep Fenerbahçe'yi gördüm. Benim nabzım 'Her zaman her yerde en büyük Fener' diye atıyor. Bu sloganla inleyen stat, sokaklar, her yerde bayraklar... Hayat enerjimi bunlar sağlamaktadır."

“YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ”

"Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Türkiye ve Avrupa sokaklarını sarı-laciverte boyamak istiyorum. Bana nasıl yapacağımı sormayın. Yaptık, yine yapacağız."

ALİ KOÇ VE HAKAN SAFİ'YE ÇAĞRI

"Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde birlik olalım. Hep beraber şampiyon olalım! Bu seneye hep beraber damga vuralım, bu herkese çağrımdır."

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim sürecinde şampiyonluk sözü verirken iki santrfor transferi, Şampiyonlar Ligi hazırlığı ve 65 bin kişilik yeni stat projesi mesajları verdi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesini belirledi.
Spor yorumcusu Fenerbahçe'nin simge isimlerinden Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine görev teklifinde bulunduğunu açıkladı.