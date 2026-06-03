Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye transfer yanıtı: 'Oyuncular kulüple imzalamak zorunda'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Kalamış'ta adaylık tanıtımında konuştu.

Balkan Adayı Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin oyuncu transferiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

“Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu, Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak karşımızda duracak hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak tüm engelleri aşarız.”

"OYUNCULAR KULÜPLE İMZALAMAK ZORUNDA"

"Son yıllarda yaşananlar, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki; düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içinde. Tıpkı Anka kuşu gibi, küllerimizden yeniden doğacağız! O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız."

“Fenerbahçe için her türlü fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net, Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her futbolcuyu alırız.”

"1 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ KOYDUK"

“Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili birçok fikrimiz ve çalışmamız var. Gelir getirecek birçok proje hazırladık.”

"Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk, çalışmalara başladık. Pazar günü vereceğiniz her oy, şampiyonluk yürüyüşümüzün bir meşalesi olacak. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp Fenerbahçe'yi hep birlikte layık olduğu yere taşıyalım diyoruz. Hiçbir kulüpte olmayan olmayan bu dostluğu yeniden hep birlikte inşa edelim. Büyük zaferleri, şampiyonlukları yeniden yaşayalım."