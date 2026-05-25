Aziz Yıldırım'dan Sörloth açıklaması: 'Bir görüşmemiz oldu ancak...'

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylardan Aziz Yıldırım, gündeme ve seçime dair TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Yıldırım açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“ŞAMPİYONLUK GELİRSE KIRGINLIKLAR BİTER”

"2024 yılında çocuklarda, Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasından ve başarı gelmemesinden kaynaklanan bir üzüntü vardı. Bunu kendi çocuklarımda da görüyordum. Onlar da üzülüyor, şikayet ediyorlardı. Herkes başarı bekliyor ve o başarı da şampiyonluktur. Şampiyonluk geldiğinde bütün kırgınlıklar biter, herkes birbirine sarılır. Çünkü yanınızdaki insanı tanımasanız bile, o başarının getirdiği mutlulukla ona sarılırsınız.

“FENERBAHÇE AŞAĞI ÇEKİLDİ”

6 defa şampiyon yaptık. 3 kez son maçta kaybettik. 3 Temmuz hadisesi yaşandı. 2006'dan önce maçın uzatılması aslında örgüt operasyonuydu. Sonradan 2011'de bu örgüt operasyonu tamamen hayata geçirildi. Fenerbahçe aşağı çekildi. Halbuki Fenerbahçe'nin bütçesi 250 milyon dolarlara gelmişti. Avrupa'da ilk 20 kulüp içerisindeydi. Türkiye'de ilk 30 dev şirketin içindeydi. Maalesef 3 Temmuz operasyonuyla Fenerbahçe aşağı çekildi.

“AYRIŞMALAR BAŞLADI”

Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında 'şucu, bucu' şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk."

“FENERBAHÇE KAZANIRSA TÜRKİYE MUTLU OLACAK”

“Türkiye’nin, Fenerbahçe’nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye’nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak.

Çocukların gülmesini istiyoruz, ağlamamasını istiyoruz. Geçmişte benim ve arkadaşlarımın yaptığı başarıları gösterip onları anarak mutlu olmalarını değil, gelecekte mutlu olmalarını istiyoruz.

"SANTRFORLARIN İSİMLERİ BELLİ"

2 yabancı santrfor getireceğiz. İsimleri belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit.

“KADIKÖY CEHENNEMDİR, ORADAN ÇIKIŞ YOK”

Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Biz Kadıköy’de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var. Biz orada her geleni yeneceğiz. Gelen takımların ayağı titrerdi. Onlar söylüyorlar, ben söylemiyorum.

Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek."

"Mourinho beni 2003'ten biliyor. O zaman bir menajer getirmek istedi, karar verememiştik. Oradan Porto'ya gitti. Son görüşmemizde 5 tane futbolcu söylemiştim, o da 'Bunlar gerçekse iyi' demiş. Ama sonra o kadar transfer yapıp hiçbirini almadılar.

“EDERSON İYİ KALECİ”

Ederson iyi bir kaleci. Kendisine yüksek bir ücret ödedik ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz. Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan Sevilla maçında bizi tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci, yıllarca City'de oynadı. 11 milyona Ederson gibi kaleci alamazsınız."

AYKUT KOCAMAN VE JORGE JESUS

Soru: “Aykut Kocaman teknik direktör adaylarından biri mi?”

“Olabilir ama oldu demiyorum. Biz bir kere seçilelim. Eğer seçilmeden ‘Seni antrenör yapacağım’ dersem, yarın seçilemezsem ne olacak? Jorge Jesus ile hiçbir görüşmem yok.

Her şeyi unutalım. Ali Koç da Hakan Safi de gelsinler. Ben burada ağabey olarak varım. Ben hiçbir zaman hiçbir şeye karışmadım. Senede bir kez konuştuk ve doğruları söyledim. Ayrıca kimsenin rahatsız olmaması adına 8 yıl boyunca stadyuma gitmedim."

ALEXANDER SORLOTH YANITI

"Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de."

MOHAMED SALAH AÇIKLAMASI

"Mohamed Salah 20 milyon Euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon Euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon Euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek."

"GALATASARAY DA BİZİM ŞU ANKİ HALİMİZE DÖNER"

"Galatasaray iyi para harcadı. Benim görüşüm, kapalı kutu haldeler. Fenerbahçe daha şeffaf. Şu kadar borç var vs. gibi konular her yerde söyleniyor. Galatasaray'da ise söylenmiyor. Fenerbahçe şampiyon olsun, onlar bizim şu anki halimize döner."