Aziz Yıldırım'dan UEFA ve ceza açıklaması: 'Siz 200, 100 milyon Euro da koyabilirsiniz ama...'

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Sports Digitale canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "UEFA küme düşürür" sözlerine ve UEFA limit konusuna açıklık getirdi.

Aziz Yıldırım, "Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye. Oradaki bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar, ihlaller var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu tam açık. 60 milyon Euro'ya kadar, şu andaki duruma göre, bu değişebilir, 60 milyon Euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200, 100 milyon Euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar" diye konuştu.

Aziz Yıldırım, "Mutlaka bir para konulacak ve transferler yapılmak durumunda" şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Belki de anlaştığımız bir oyuncu olacak, onun bonservisi için bir bedel yazıyor, onu biz yatıracağız. Nasıl?" sözlerini sarf etti.

'BORCU TAM BİLMİYORUZ'

Aziz Yıldırım, borçlar konusunda, "Borcu tam bilmiyoruz. İçeriye girince ancak öğreneceğiz. Söylentileri duyuyoruz. Neyle alıyorsam, öyle bırakacağım borcu. Borçları ödüyor diyorsunuz ama neyle ödüyorlar. Benim 2001'den sonra yapmış olduğum kaynaklarla ödüyorlar. Kendileri ilave bir şey yapıp borç ödemiyorlar" dedi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, daha önce, "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez" demişti.