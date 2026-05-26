Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aziz Yıldırım'dan UEFA ve ceza açıklaması: 'Siz 200, 100 milyon Euro da koyabilirsiniz ama...'

Aziz Yıldırım'dan UEFA ve ceza açıklaması: 'Siz 200, 100 milyon Euro da koyabilirsiniz ama...'

26.05.2026 15:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Aziz Yıldırım'dan UEFA ve ceza açıklaması: 'Siz 200, 100 milyon Euro da koyabilirsiniz ama...'

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Sports Digitale canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "UEFA küme düşürür" sözlerine ve UEFA limit konusuna açıklık getirdi.

Aziz Yıldırım, "Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye. Oradaki bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar, ihlaller var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu tam açık. 60 milyon Euro'ya kadar, şu andaki duruma göre, bu değişebilir, 60 milyon Euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200, 100 milyon Euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar" diye konuştu.

Aziz Yıldırım, "Mutlaka bir para konulacak ve transferler yapılmak durumunda" şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Belki de anlaştığımız bir oyuncu olacak, onun bonservisi için bir bedel yazıyor, onu biz yatıracağız. Nasıl?" sözlerini sarf etti.

'BORCU TAM BİLMİYORUZ'

Aziz Yıldırım, borçlar konusunda, "Borcu tam bilmiyoruz. İçeriye girince ancak öğreneceğiz. Söylentileri duyuyoruz. Neyle alıyorsam, öyle bırakacağım borcu. Borçları ödüyor diyorsunuz ama neyle ödüyorlar. Benim 2001'den sonra yapmış olduğum kaynaklarla ödüyorlar. Kendileri ilave bir şey yapıp borç ödemiyorlar" dedi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, daha önce, "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez" demişti.

İlgili Konular: #ceza #fenerbahçe #uefa #aziz yıldırım

İlgili Haberler

Fenerbahçe başkan adayı Safi, ‘Eskiden yeni olmaz’ diyerek Yıldırım’a mesaj yolladı: 'Değişimin öncüsüyüz'
Fenerbahçe başkan adayı Safi, ‘Eskiden yeni olmaz’ diyerek Yıldırım’a mesaj yolladı: 'Değişimin öncüsüyüz' Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, “Kimse takımın sahibi değildir, Fenerbahçe’nin sahibi sizlersiniz” diyerek değişim mesajı verdi. Aziz Yıldırım ise iki santrfor transferi için görüşmelerin sürdüğünü ve isimlerin seçimden önce açıklanacağını söyledi.
Rafael Leao’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hareket
Rafael Leao’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sarı-lacivertli ekibin başkan adayı Hakan Safi ile fotoğraf paylaşan Paolo Maldini'nin gönderisine yorum yaptı.
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı: Suudi Arabistan'da flaş Jorge Jesus gelişmesi
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı: Suudi Arabistan'da flaş Jorge Jesus gelişmesi Al Nassr ile Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermişti. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile da anılan Portekizli çalıştırıcının Suudi ekibinde kalacağı iddia edildi.