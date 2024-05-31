Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi: Mourinho'nun istediği ismi açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, transfer listesindeki oyuncuları açıkladı. Yıldırım, "Şimdi buradan oyuncu ismi de vereyim, onları da alsınlar. Lukaku'yu gidip alacaklar, söylüyorum gidin alın, çünkü Mourinho istiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:57
Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi: Mourinho'nun istediği ismi açıkladı!
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Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, genel kurul üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Jose Mourinho'nun istediği isimleri açıkladı.

Mourinho ile görüşmeleri hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Mahmut Bey ile Önder Bey, Mourinho ile anlaştı. Parasal anlamda da anlaştı. Avukatları sözleşme de hazırladı. Biz orada bekledik. Çünkü, o an imzanın hiçbir geçerliliği yok, yönetimde değiliz. Onun üzerine bize dediler ki, o görüşmeyi yaparken Mario Branco'nun kendisine Mendes'e geleceğini söyledi. Anlaşabiliyorlarsa anlaşsınlar dedim. Çünkü, seçim var. Biz de istiyoruz gelmeni, fark eden bir şey yok, onun üzerine tamam dedim" açıklamasını yaptı.

Aziz Yıldırım, "Birkaç gün geçti, onlar gitmişler gelmişler anlaşmışlar. Ama iyi oldu. Ben seçileceğim, benim dediğim adam yine teknik direktör oldu" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO, LUKAKU'YU İSTİYOR"

Transfer listesi üzerine konuşan Aziz Yıldırım, "Şimdi buradan oyuncu ismi de vereyim, onları da alsınlar. Lukaku'yu gidip alacaklar, söylüyorum gidin alın, çünkü Mourinho istiyor" dedi.

"DYBALA, TALISCA, SÖRLOTH"

Aziz Yıldırım, "Bir de Roma'daki çocuk, Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Trabzon'da oynayan santrfor var, Sörloth. Bir ikisini halletsinler şimdi, gerisine biz gelince bakarız" sözleriyle konuşmasını noktaladı. 


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