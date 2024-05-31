Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho açıklaması: 'Ben imzalayın dedim'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç cephesiyle anlaşan Jose Mourinho için açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 12:32
Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho açıklaması: 'Ben imzalayın dedim'
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç cephesiyle anlaşan Jose Mourinho için Mersin'de Fenerbahçeliler Derneği'nde konuştu.

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Portekizli teknik adam için Yıldırım, "Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho!" ifadelerini kullandı.

'BİZ DE ONUNLA ÇALIŞIRIZ'

Seçilmesi halinde Mourinho ile anlaşacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez" açıklamasını yaptı.

'KALIBININ ADAMI DEĞİLMİŞ' SÖZLERİNİ YALANLADI

"Mourinho kalıbının adamı değilmiş" sözlerini söylediğine dair gelen soruya, Aziz Yıldırım, kafasıyla 'hayır' işareti yaparak "Dedim mi öyle bir şey! Bana sinyal verdiler, ben de 'imzalayın' dedim. Ben imzalasam, onlar seçilse ne olacaktı? Önemli olan Fenerbahçe! Fenerbahçe'ye gelmesi!" cevabını verdi.

RESMİ AÇIKLAMA KISA SÜRE İÇİNDE

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un kısa süre içinde Jose Mourinho'yu resmen açıklaması bekleniyor.


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