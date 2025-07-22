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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu: 'Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor'

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu: 'Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor'

22.07.2025 21:58:00
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Cumhuriyet Spor
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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu: 'Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor'

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın."

"ALİ KOÇ AYRILDIĞI ANDA..."

Kendisinin başkan adayı olup olmamasının önemli olmadığını belirten Aziz Yıldırım, "Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #aziz yıldırım

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