Aziz Yıldırım'dan adaylık kararı için ilk açıklama: 'Çarşamba veya perşembe günü...'

Yayınlanma: 13.05.2024 - 19:53

Güncelleme: 13.05.2024 - 19:53

Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç’un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi.

Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda; "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" dedi.

BASIN TOPLANTISI TARİHİ BELLİ OLDU

Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.