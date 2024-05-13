Aziz Yıldırım'dan dev hamle: Jose Mourinho!

Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 19:20
Aziz Yıldırım'dan dev hamle: Jose Mourinho!
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Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için dünyaca ünlü bir teknik adamla çalışmayı hedefliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'deki ikinci dönemine güçlü girmek isteyen Yıldırım'ın, teknik direktörlük için ilk adayı dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho.

Öte yandan Aziz Yıldırım ve ekibinin geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu da gelen haberler arasında.

Öte yandan TRT Spor ve Haber Global'de yayınlanacak röportajlarda Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili de açıklamalarda bulunacağı öne sürüldü.

"KULÜP ARIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kulüp çalıştırmak istediğini açıklayan Mourinho, "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki Nerede? İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim" ifadelerini kullanmıştı.


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