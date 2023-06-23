Uğur Dündar'dan Aziz Yıldırım'a yanıt!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:10

Güncelleme: 23.06.2023 - 17:10

Uğur Dündar, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar, yaptığı paylaşımda, "Dün benden iyisi yoktu... Kendisine hiçbir saygısızlık yapmamış olmama rağmen bugün de benden kötüsü!.." ifadelerini kullandı.

"AÇIKLIK GETİRSİN"

Aziz Yıldırım, basın toplantısında Uğur Dündar ile ilgili şu sözleri kaydetmişti:

"Erman Toroğlu askerliğimle ilgili bir şey yazmış. Bu da FETÖ operasyonundan biridir. Ne yazdığını da anlamadım. Uğur Bey'in açıklık getirmesi lazım. Tedbir alsınlar, o divan başka bir şekilde olur. Bedri Baykam bir yazı yazmış, o da köşesine koymuş. Zamanında Uğur Bey'in yanına gelemiyordu. Ne adamlar ya! Uğur Bey diyormuş; Ertuğrul Özkök ile askerliğim ile ilgili bir şeyler konuşmuşuz. O konuşmaları söylerse, efsaneler, kestane olurmuş... Haydi söyle bakalım, biz de söyleriz."

"KONGREDE ÇOK BÜYÜK HATA YAPTI"

Aziz Yıldırım, Uğur Dündar'ın kongrede hata yaptığı belirterek ise şunları söylemişti:

"Bizim siyasette yerimiz yok. 20 senede bir gün kime oy attığımı söylemedim. Yönlendiremezsin, burada kavga çıkar. Fenerbahçe'ye ve ülkeye zarar verirsin. Uğur Bey kongrede çok büyük hata yaptı. 'İstifa ediyorum' diye tweet attı. Sonra oylama yaptı. Orada oylamaz olmaz. Divan'dan istifa ediyorsan, Divan'da oylama olur. Aslında bunun sonu Divan'da seçimdir. Fenerbahçe'nin siyaset ile kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz."