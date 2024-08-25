Aziz Yıldırım'dan Daum için başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 13:17

Güncelleme: 25.08.2024 - 13:17

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum için taziye mesajı yayımladı.

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’nin 2003-2004 ve 2004-2005 şampiyonluklarında takımımızın teknik direktörü olan, Futbol takımımıza kişilikli bir futbol anlayışı aşılayan, değerli futbol insanı Christoph Daum’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Hocamız Christoph Daum’a Allah’tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım."

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı dönemde 2003-2006 ve 2009-2010 yıllarında Daum'u teknik direktörlük görevine getirmişti.

Alman teknik adam, Sarı-Lacivertlilerde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.