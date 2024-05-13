Üyeler imza topluyordu: Aziz Yıldırım adaylık için kararını verdi

Aziz Yıldırım'ın haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olma kararı aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 18:16
Üyeler imza topluyordu: Aziz Yıldırım adaylık için kararını verdi
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Gündeminde başkanlık seçimi olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olma kararı aldı.

Yıldırım'ın bu hafta içinde yapacağı bir basın toplantısı ile birlikte adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe başkanlığı için ekiplerine harekete geçmesi talimatı veren Yıldırım, güçlü bir liste ile başkanlığı yeniden Ali Koç'tan almayı hedefliyor.

Başkanlık seçiminde adaylığı bildirmek için son tarih 18 Mayıs cumartesi günü olarak belirlendi.

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşırken tribünlerde protesto vardı.

Sarı lacivertliler, zirve yarışından Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken şampiyonluk mucizelere kaldı.

Fenerbahçe'de tribünler, 3-0 öne girilen Kayserispor maçının son anlarından Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

KADIKÖY'DE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı.

Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

ALİ KOÇ YENİDEN ADAY

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.  


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