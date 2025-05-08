Aziz Yıldırım'dan şirketi hakkındaki iddialara yanıt: 'O yalan söyleyen dostunuza...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendi şirketindeki satışlardan Koç Grubu'nun pay alacağı yönündeki iddialar hakkında bir açıklama yayımladı.

Aziz Yıldırım'dan şirketi hakkındaki iddialara yanıt: 'O yalan söyleyen dostunuza...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:41

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'nın şirketiyle ilgili iddiasını yalanladı.

Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'ın şirketi DEARSAN'ın, Koç Grubu ile savunma sanayii konusunda bir anlaşma yaptığını ve artık bu gemilerin üretiminde Koç Grubu'nun da pay alacağını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Fatih Altaylı,

Halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor.

Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma'dan, "Sualtı Telefonları" satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.

Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim.

Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım.

Saygılarımla"


Etiketler: #aziz yıldırım #Ali Koç #Fatih Altaylı #fenerbahçe

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