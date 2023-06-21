Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 18:25

Güncelleme: 21.06.2023 - 18:25

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında açıklamalarda bulunacaktı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım, canlı yayına çıkma kararı almıştı ancak moderatör Mehmet Akif Ersoy'un rahatsızlığı sebebiyle iptal oldu.

Bugün saat 21.00’da Habertürk Tv de FB Kulübü eski Başkanı Sn. Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılamayacaktır. İzleyicilerimizin bilgisine sunarım… — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) June 21, 2023

Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 21.00'da Habertürk Tv'de Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Sn. Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılamayacaktır. İzleyicilerimizin bilgisine sunarım…" ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ BASIN TOPLANTISI

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan yeni açıklamada "Kendisi açıklamalarını Cuma günü basın toplantısı yoluyla yapacaktır. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.