Bafetimbi Gomis, depremzede Ege'ye mesaj yolladı: Acıları paylaşarak azaltabiliriz
Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde enkaz altından çıkarılan Ege'ye mesaj yolladı.
Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, depremde enkaz altından kurtarılan Ege için sosyal medya hesabınban bir paylaşım yaptı.
Genç Ege'nin hastanede Bafetimbi Gomis'in formasının üzerinde olduğu görsel paylaşılmıştı. Tecrübeli isim buna kayıtsız kalmayarak harekete geçti.
Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege’ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 12, 2023
“Galatasarayailesi pic.twitter.com/SbjnI1kuI6
Başarılı golcü yaptığı paylaşımda, "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
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