Bafetimbi Gomis, depremzede Ege'ye mesaj yolladı: Acıları paylaşarak azaltabiliriz

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde enkaz altından çıkarılan Ege'ye mesaj yolladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:02
Bafetimbi Gomis, depremzede Ege'ye mesaj yolladı: Acıları paylaşarak azaltabiliriz
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Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, depremde enkaz altından kurtarılan Ege için sosyal medya hesabınban bir paylaşım yaptı.

Genç Ege'nin hastanede Bafetimbi Gomis'in formasının üzerinde olduğu görsel paylaşılmıştı. Tecrübeli isim buna kayıtsız kalmayarak harekete geçti.

Başarılı golcü yaptığı paylaşımda, "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


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