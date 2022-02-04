Bafetimbi Gomis takımla çalışmalara başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken kampa katılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray, fırtına sebebiyle Alanyaspor maçının hazırlıklarını kapalı alanda sürdürdü. Antalya'daki bir otelin spor salonunda çalıştığı öğrenilen sarı-kırmızılıların, futbolcuları koruma amaçlı çalışmalar yaptığı kaydedildi.
Kampa 2 Şubat'ta katılan Bafetimbi Gomis'in takım ile çalışmalara başladığı iletildi. Ayrıca Fransız futbolcuya spor salonunda özel program uygulandığı aktarıldı.
Öte yandan İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey'in de kampa katıldığı belirtildi. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne'nin ise antrenmanlarda yer almadığı bildirildi.
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