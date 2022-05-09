Bafetimbi Gomis'ten Rachid Ghezzal'a doğum günü mesajı
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Lyon'dan eski takım arkadaşı Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın doğum gününü kutladı.
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Beşiktaş forması giyen arkadaşı Rachid Ghezzal'ın doğum gününü kutladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Gomis, Ghezzal ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Mutlu yıllar, iyi ki doğdun Rachid Ghezzal. Seni seviyorum kardeşim" ifadelerini yazdı.
Gomis ve Ghezzal, Fransız ekibi Lyon'da birlikte forma giymişti.
İşte Gomis'in paylaşımı:
Mutlu yıllar,iyi ki doğdun #rachidghezzal .— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) May 9, 2022
Seni seviyorum kardeşim pic.twitter.com/WQ5z8NdwMq
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