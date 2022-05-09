Bafetimbi Gomis'ten Rachid Ghezzal'a doğum günü mesajı

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Lyon'dan eski takım arkadaşı Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın doğum gününü kutladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:51
Bafetimbi Gomis'ten Rachid Ghezzal'a doğum günü mesajı
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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Beşiktaş forması giyen arkadaşı Rachid Ghezzal'ın doğum gününü kutladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Gomis, Ghezzal ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Mutlu yıllar, iyi ki doğdun Rachid Ghezzal. Seni seviyorum kardeşim" ifadelerini yazdı.

Gomis ve Ghezzal, Fransız ekibi Lyon'da birlikte forma giymişti.

İşte Gomis'in paylaşımı:


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