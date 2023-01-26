Bahçeşehir Koleji, son 16'daki ilk maçını kaybetti! Telekom Baskets 74-68 Bahçeşehir Koleji
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets takımına 74-68 mağlup oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets takımına 74-68 yenildi.
Bonn şehrindeki Telekom Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-10 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Telekom Baskets, final periyoduna 63-48 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Alman ekibi, sahadan 74-68 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçında 31 Ocak Salı günü deplasmanda Litvanya ekibi Rytas Vilnius'la karşılaşacak.
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