Bahçeşehir Koleji, son 16'daki ilk maçını kaybetti! Telekom Baskets 74-68 Bahçeşehir Koleji

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets takımına 74-68 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:09
Bahçeşehir Koleji, son 16'daki ilk maçını kaybetti! Telekom Baskets 74-68 Bahçeşehir Koleji
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets takımına 74-68 yenildi.

Bonn şehrindeki Telekom Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-10 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Telekom Baskets, final periyoduna 63-48 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Alman ekibi, sahadan 74-68 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçında 31 Ocak Salı günü deplasmanda Litvanya ekibi Rytas Vilnius'la karşılaşacak.


Bahçeşehir Koleji Telekom Basket basketbol şampiyonlar ligi

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