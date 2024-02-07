Bahis nedeniyle ceza almıştı: Brentford'dan Ivan Toney itirafı!

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'ın teknik direktörü Thomas Frank, İngiliz futbolcu Ivan Toney'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:53
Bahis nedeniyle ceza almıştı: Brentford'dan Ivan Toney itirafı!
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Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, takımın golcüsü Ivan Toney ile ilgili bir transfer itirafında bulundu.

Frank, sözleşmesi 2025'te bitecek İngiliz yıldızın, yaz transfer döneminde büyük olasılıkla satılacağını söyledi.

ADI CHELSEA VE ARSENAL İLE ANILIYOR

Thomas Frank, "Ivan Toney büyük olasılıkla yazın satılacak. Bizimle sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı, yani bu çok açık" sözlerini kullandı.

50 yaşındaki teknik direktör, 27 yaşındaki futbolcu için kış transfer döneminde ise bir teklif almadıklarını söyledi.

Chelsea ve Arsenal ile adı geçen Toney, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2023 - Ocak 2024 dönemi arasında yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalmıştı.


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