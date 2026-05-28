Ballon d'Or ödül töreninin düzenleneceği yer belli oldu!

28.05.2026 22:11:00
France Football ve UEFA tarafından ortaklaşa düzenlenen Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreninin İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacağı duyuruldu.
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da sahibini bulacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.

DEMBELE VE BONMATI KAZANMIŞTI

France Football ve UEFA tarafından ortaklaşa düzenlenen törenin, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına Londra'da yapılacağı kaydedildi.

Ödülü geçen yıl erkek futbolunda Ousmane Dembele, kadın futbolunda ise Aitana Bonmati kazanmıştı.

Robert Lewandowski, Vedat Muriç, Mohamed Salah... Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması! Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin 6-7 haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulunda başkan adaylığını açıklamıştı. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Mahmut Uslu, transfer ve teknik direktör konusunda görüşlerini aktardı.
Filenin Efeleri İtalya'ya kaybetti! A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi öncesi İtalya ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 mağlup ayrıldı.
Aziz Yıldırım'ın stat projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağı, stadyum projesiyle ilgili konuştu. Özbağı, "Stadyum benden şampiyonluk sizden" dedi.