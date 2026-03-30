Beşiktaş'ın gündemine gelmişti... Altay Bayındır'dan geleceğiyle ilgili karar!

Beşiktaş'ın gündemine gelmişti... Altay Bayındır'dan geleceğiyle ilgili karar!

30.03.2026 14:07:00
Beşiktaş'ın gündemine gelmişti... Altay Bayındır'dan geleceğiyle ilgili karar!

Bu sezon Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Premier Lig'de Manchester United'ın bu sezon ilk 6 maçında kaleyi koruyan Altay Bayındır, Senne Lammens'in transferinin ardından şans bulamadı.  Sözleşmesi 2027'de sona erecek milli kaleci, yaz transfer döneminde takıma veda edebilir.

Athletic'te yer alan haberde Altay Bayındır'ın sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel isimlerden biri olabileceği belirtildi. Takımdaki isimler için yeni sezona yönelik yapılan değerlendirmede Altay Bayındır'ın bu sezon son forma giydiği Brentford maçının ardından süre alamadığı, kariyeri için başka bir takıma transfer olmayı düşünebileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Daha önce sezon sonunda Süper Lig'e dönebileceği öne sürülen milli kaleci, Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Altay, Manchester United'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmesi halinde 3 sezon sonra yeniden Süper Lig'de forma giyecek.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Manchester United formasıyla bu sezon Altay Bayındır 6 maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki kaleci bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü. 

Fenerbahçe'den Manchester United'a 2023'te transfer olan Altay, İngiliz ekibinde toplamda 17 maça çıktı ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

