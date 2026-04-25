Tottenham 82'de hayat döndü: 2026'da ilk kez kazandı!

25.04.2026 19:15:00
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti.

2026'DA İLK KEZ KAZANDI

2026 takvim yılında ilk kez kazanan ve 15 maçlık galibiyet hasretini bitiren Tottenham, puanını 34'e yükseltti ve kümede kalma umudunu korudu. Küme düşmesi kesinleşen Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.

Tottenham, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise Sunderland'i konuk edecek.

