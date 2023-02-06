Barcelona farkı 8 puana çıkardı! Barcelona 3-0 Sevilla

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:40

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 07:40

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Jordi Alba, 70. dakikada Gavi ve 79. dakikada Raphinha kaydetti.

Sevilla karşısında yenilmezlik serisini 15 lig maçına çıkaran Barça, 10. galibiyetini elde etti ve bu sonuçla puanını 53'e çıkarıp en yakın takipçisi Real Madrid ile puan farkını 8'e çıkardı. Sevilla ise 21 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Sevilla ise sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.